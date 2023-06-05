Окупанти гатили по Нікополю з важкої артилерії. В ОВА назвали наслідки

Територія Дніпропетровської області зазнала чергового ворожого обстрілу цієї ночі. Війська РФ для ударів по Нікополю застосовували важку артилерію, і внаслідок атак у місті є руйнування та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

Чиновник зазначив, що Нікополь був двічі обстріляний противником у ніч проти 5 червня.

"Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач", - розповів він.

На щастя, внаслідок ворожого артобстрілу ніхто з жителів Нікополя не постраждав.

Також голова ОВА повідомив, що окупанти атакували область за допомогою ударного дрона типу Shahed.

"Та військові з ПвК (Повітряне командування) "Схід" залізяччя приземлили. Збили "Шахед"", - йдеться у публікації.

Наслідки нічних ударів по Дніпропетровській області Лисак показав на фото.

Війська РФ обстріляли Нікополь із важкої артилерії (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Війска РФ атакують Дніпропетровську область практично щоденно, і ворожим обстрілам найчастіше піддається Нікопольський район та саме місто

Для своїх ударів по Нікополю російські загарбники активно використовують важку артилерію. Так, раніше внаслідок ворожих обстрілів міста були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Нагадаємо також, що у передмісті Дніпра ввечері 3 червня в результаті російського ракетного удару постраждало 22 людини, а згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.

Перед тим, 26 травня, окупанти також завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинули 4 людей, руйнування отримали поліклініка та ветеринарна клініка.