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Россияне дважды обстреляли Никопольский район, - ОВА

Фото: россияне дважды обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 8 июня россияне дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он отметил, что враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской и Марганецкой общинам.

"Погибших и пострадавших нет. Территорию осматривают спасатели - уточняют последствия атак", - сказал Лысак.

Ситуация в Днепропетровской области

Россияне почти ежедневно обстреливают Днепропетровскую область, а чаще всего вражеским ударам подвергается Никопольский район и сам город. В основном оккупанты бьют по нему из тяжелой артиллерии, регулярно уничтожая дома, линии электропередач и другую инфраструктуру.

Так, 5 июняиз-за вражеских обстрелов пострадала церковь, частные дома и хозяйственные постройки.

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НикопольДнепропетровская область