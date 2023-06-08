Россияне дважды обстреляли Никопольский район, - ОВА

В ночь на 8 июня россияне дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Он отметил, что враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской и Марганецкой общинам.
"Погибших и пострадавших нет. Территорию осматривают спасатели - уточняют последствия атак", - сказал Лысак.
Россияне почти ежедневно обстреливают Днепропетровскую область, а чаще всего вражеским ударам подвергается Никопольский район и сам город. В основном оккупанты бьют по нему из тяжелой артиллерии, регулярно уничтожая дома, линии электропередач и другую инфраструктуру.
Так, 5 июняиз-за вражеских обстрелов пострадала церковь, частные дома и хозяйственные постройки.
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