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Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район: прилетіли понад 20 снарядів

Фото: Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 2 лютого, російські загарбники випустили понад 20 снарядів по території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом дня росіяни двічі обстріляли Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

Лукашук пояснив, що росіяни з важкої артилерії окупанти обстріляли Марганецьку територіальну громаду.

"Понад два десятки ворожих снарядів прилетіли до мирної громади. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, це головне", - додав голова облради.

Нагадаємо, що у вівторок, 31 січня, російські військові атакували два райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, 30 січня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватні будинки.

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