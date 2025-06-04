Росіяни двічі атакували Суми “Шахедом”, відомо про пораненого

Обстріли України з боку Росії

Російські окупанти продовжують систематично обстрілювати територію України. Зокрема навмисно завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Для обстрілів ворог використовує різні типи озброєння - від артилерійських систем і ракет до керованих авіабомб і ударних дронів.

Особливо активно противник застосовує безпілотники - атаки відбуваються щоночі. Зокрема, у ніч з 2 на 3 червня по Україні було випущено понад 110 дронів з п’яти різних напрямків.

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