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Росіяни двічі атакували Суми “Шахедом”, відомо про пораненого

Ілюстративне фото: росіяни двічі атакували Суми "Шахедами" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи двічі атакували безпілотним літальним апаратом (БпЛА) типу Shahed місто Суми. Наразі відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал в.о. Сумського міського голови Артема Кобзара.

09:50 Кобзар повідомив про "приліт" у Сумах внаслідок атаки "Шахеда". Зокрема заявив про одного пораненого та загрозу повторного удару. 

Вже через годину стало відомо про повторний приліт у місті. 

"Приліт практично у те ж саме місце. При можливості знаходьтесь у безпечних місцях", - додав він. 

Обстріли України з боку Росії

Російські окупанти продовжують систематично обстрілювати територію України. Зокрема навмисно завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Для обстрілів ворог використовує різні типи озброєння - від артилерійських систем і ракет до керованих авіабомб і ударних дронів.

Особливо активно противник застосовує безпілотники - атаки відбуваються щоночі. Зокрема, у ніч з 2 на 3 червня по Україні було випущено понад 110 дронів з п’яти різних напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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