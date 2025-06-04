Россияне дважды атаковали Сумы "Шахедом", известно о раненом

09:50 Кобзарь сообщил о "прилете" в Сумах в результате атаки "Шахеда". В частности заявил об одном раненом и угрозе повторного удара.

Уже через час стало известно о повторном прилете в городе.

"Прилет практически в то же место. При возможности находитесь в безопасных местах", - добавил он.