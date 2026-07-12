Росіяни двічі атакували дронами підприємство в Кривому Розі, є загиблі

За його словами, під ранок російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками типу "Шахед".

Внаслідок влучання по промисловому підприємству загинули двоє людей. Також пошкоджено саме підприємство та об'єкти інфраструктури.

Вілкул закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки зберігалася загроза повторних ударів.

Згодом він повідомив, що російські війська вдруге атакували місто дронами.

"Ще одна шахедна атака на промислове підприємство міста. Є пожежа. Розпочато аварійно-рятувальну операцію", - написав Вілкул.

Інформація про наслідки повторного удару уточнюється.

Окрім цього, у Нікопольському районі російські війська атакували дронами Нікополь і Марганецьку громаду. Там загинув 66-річний чоловік. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні будинки, господарську споруду та вантажівку.

У Кривому Розі всі екстрені служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують працювати.