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Росіяни два дні поспіль били балістикою та дронами по об'єктах "Нафтогазу"

12:56 27.06.2026 Сб
1 хв
Попри серію потужних ударів, найгіршого сценарію вдалося уникнути
aimg Марія Науменко
Фото: росіяни два дні поспіль атакували виробничі об'єкти групи "Нафтогаз" (naftogaz.com)

Під масовану атаку РФ потрапили об'єкти газовидобувної інфраструктури на Полтавщині та Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.

За його словами, за останні два дні росіяни випустили по об'єктах компанії щонайменше чотири балістичні ракети, зокрема з касетною бойовою частиною, а також ударні дрони.

Унаслідок одного з обстрілів пошкоджень зазнав вахтовий автобус, який перевозив працівників виробничого об'єкта. Постраждалих серед людей немає.

"Маємо руйнування, триває оцінка наслідків атаки", - зазначив Корецький.

У "Нафтогазі" зазначили, що завдяки системним заходам безпеки вдалося уникнути жертв і поранених серед працівників.

Росія продовжує системно атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Так, 24 червня під ударом російських дронів опинилися автозаправні комплекси "Укрнафти" у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, а також виробничі об'єкти компанії на Полтавщині.

Внаслідок однієї з атак важкі поранення отримала працівниця АЗК, а на газовидобувних і газозберігальних об'єктах зафіксували суттєві пошкодження.

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Нафтогаз УкраїниУкраїнаРосійська ФедераціяДрониРакети