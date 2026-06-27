Россияне два дня подряд били баллистикой и дронами по объектам "Нефтегаза"

По его словам, за последние два дня россияне выпустили по объектам компании не менее четырех баллистических ракет, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные дроны.

В результате одного из обстрелов повреждений получил вахтенный автобус, который перевозил работников производственного объекта. Пострадавших среди людей нет.

"Имеем разрушение, идет оценка последствий атаки", - отметил Корецкий.

В "Нефтегазе" отметили, что благодаря системным мерам безопасности удалось избежать жертв и раненых среди работников.