Росіяни другий раз за добу вдарили по Куп'янську: є жертви (фото)

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ - місто в Харківській області, адміністративний центр Куп'янського району. Воно є великим залізничним вузлом. У 2022 році росіяни захопили Куп'янськ під час масштабного вторгнення в Україну, але пізніше ЗСУ звільнили Куп'янськ з окупації.

Зазначимо, що незважаючи на те, що Куп'янськ звільнений від росіян, загарбники постійно його обстрілюють. Так, увечері 12 квітня Куп'янськ опинився під щільним обстрілом РФ. Постраждали чотири людини, під завалами могли бути ще троє людей.

Уже вранці 13 квітня стало відомо, що з-під завалів зруйнованого будинку в Куп'янську деблоковано 35-річного чоловіка. Його госпіталізовано до госпіталю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.