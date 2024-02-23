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Россияне дронами ударили по предприятию в Донецкой области: уничтожено почти 500 тонн зерна

Краматорский район, Пятница 23 февраля 2024 20:56
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Россияне дронами ударили по предприятию в Донецкой области: уничтожено почти 500 тонн зерна Архивное фото: Россияне дроном ударили по предприятию в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сегодня ночью с помощью дрона-камикадзе атаковали сельхозпредприятие в Донецкой области. В результате удара пострадало зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Сегодня ночью враг "шахедами" нанес удар по территории сельскохозяйственного предприятия в Краматорском районе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что были разрушены ток, склады, мастерская, гараж, повреждена сельскохозяйственная техника, испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые предприятие подготовило для посевной.

"За время войны предприятие пострадало от обстрелов уже в третий раз", - добавил глава области.

Общий ущерб для сельскохозяйственной сферы региона

Филашкин добавил, что с начала войны в области повреждено имущество 337 сельскохозяйственных предприятий. Это - растениеводческие, животноводческие, перерабатывающие, хлебопекарные предприятия, элеваторы.

По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба уже составила 4,4 миллиарда гривен. Потери включают разрушение хозяйственных помещений, повреждение или уничтожение техники, гибель животных и птицы.

В результате боевых действий погибло более 1,2 млн голов птицы, 25,1 тысячи свиней, 1200 коров, 600 овец, 3 тысячи кроликов. Повреждены или уничтожены 3,5 тысячи единиц техники и оборудования.

Обстрелы помещений с зерном в Украине

Летом россияне ударили ракетами "Калибр" по терминалу, где хранилось зерно и сельскохозяйственная техника в Одесской области.

Уже осенью оккупанты ударили по Умани в Черкасской области. Под обстрелом оказались складские помещения, в которых хранилось зерно.

Недавно россияне атаковали сельскохозяйственное предприятие в Волчанске Харьковской области. Оккупанты сбросили авиабомбы на ангары с зерном.

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