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Россияне дроном и артиллерией атаковали Никополь: есть раненая, пострадал детсад

Никополь, Среда 13 декабря 2023 20:12
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Россияне дроном и артиллерией атаковали Никополь: есть раненая, пострадал детсад Архивное фото: Россияне дроном и артиллерией атаковали Никополь (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 13 декабря, атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате этого пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Днем враг направил дрон-камикадзе на Никополь. И дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома.

Фото: Последствия ударов (facebook.com)

Также были повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение. Изуродованы полдесятка многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль.

Обстрелы Никополя

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

13 ноября россияне обстреляли Никопольскую громаду Днепропетровской области. В результате обстрела ранен 42-летний мужчина.

Уже 27 ноября русские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.

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