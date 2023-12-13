Россияне дроном и артиллерией атаковали Никополь: есть раненая, пострадал детсад
Российская армия сегодня, 13 декабря, атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате этого пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Днем враг направил дрон-камикадзе на Никополь. И дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома.
Фото: Последствия ударов (facebook.com)
Также были повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение. Изуродованы полдесятка многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль.
Обстрелы Никополя
Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, из временно захваченного Энергодара Запорожской области.
13 ноября россияне обстреляли Никопольскую громаду Днепропетровской области. В результате обстрела ранен 42-летний мужчина.
Уже 27 ноября русские военные обстреляли жилой сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.
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