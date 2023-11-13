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Військові РФ обстріляли Нікопольський район: є поранений

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 23:03
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Військові РФ обстріляли Нікопольський район: є поранений Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні, 13 листопада, обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Вдень окупанти били по Нікопольщині. Обстріляли сам Нікополь та Покровську сільську громаду з важкої артилерії. По районному центру поцілили ще й дроном-камікадзе", - пояснив Лисак.

За його даними, в результаті обстрілу поранено 42-річного чоловіка. Він в лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото: росіяни обстріляли Нікопольську громаду (t.me/dnipropetrovskaODA)

Крім того, в районі пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Буквально 21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Тоді одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

Також повідомлялося, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.

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