Росіяни дроном атакували магазин в селі Харківської області: четверо поранених
Російські окупанти з дрона атакували магазин в селі Івашки Харківської області 20 липня. Постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Близько 15:40 у селі Івашки Богодухівського району через влучання FPV-дрона у магазин постраждали два чоловіки - 48 та 33 років, дві жінки - 62 та 44 років", - розповів він.
Обстріли Харківської області
Російські війська постійно атакують житлові будинки, бригади рятувальників, медиків, правоохоронців за допомогою дронів. Харківська область - не виняток.
Наприклад, у квітні дрон атакував автомобіль у Харківській області, був поранений чоловік.
Водночас дрони допомагають і Силам оборони України точково вражати об'єкти РФ на лінії фронту в Харківській області. Наприклад, у листопаді 2023 року прикордонники з дрону зруйнували російський блокпост у Харківській області, який був облаштований на одній із доріг.
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