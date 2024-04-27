У Харківській області ворожий дрон влучив в авто

У суботу, 27 квітня, російські війська обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік, він у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан - важкий", - йдеться в повідомленні.

Близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль.

Обстріли Харківської області

Останнім часом росіяни посиленно обстрілюють Харківську область. 25 квітня армія РФ завдвла ракетного обстрілу поблизу залізничного вокзалу в Балаклії, Харківська область.Станом на 27 квітня відомо про 13 постраждалих.

Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 27 квітня, пролунали вибухи через ракетні удари російських окупантів по місту.

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