У Харківській області ворожий дрон влучив в авто
У суботу, 27 квітня, російські війська обстріляли Харківську область. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік, він у важкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Близько 13:00 неподалік Вовчанська ворожий FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль.
"Поранення дістав цивільний 52-річний водій. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Його стан - важкий", - йдеться в повідомленні.
Обстріли Харківської області
Останнім часом росіяни посиленно обстрілюють Харківську область. 25 квітня армія РФ завдвла ракетного обстрілу поблизу залізничного вокзалу в Балаклії, Харківська область.Станом на 27 квітня відомо про 13 постраждалих.
Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 27 квітня, пролунали вибухи через ракетні удари російських окупантів по місту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.