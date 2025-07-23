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Россияне дроном атаковали двух детей в Херсонской области: в ОВА раскрыли последствия удара

Среда 23 июля 2025 10:19
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Россияне дроном атаковали двух детей в Херсонской области: в ОВА раскрыли последствия удара Фото: россияне дроном атаковали двух детей в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 23 июля, ударным дроном атаковали двух детей в селе Зоровка Белозерской общины Херсонской области. Врачи оказали помощь пострадавшим на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Этой ночью россияне атаковали с БПЛА двух детей в селе Зоровка Белозерской громады. Под вражеский удар попали мальчик и девочка, которым по 13 лет. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", - отметил Прокудин.

По словам руководителя Херсонской ОГА, бригада "скорой" оказала детям всю необходимую медицинскую помощь на месте.

Удары врага по Херсону и области

Российские войска с первых дней полномасштабного вторжения атакуют Херсон и общины области. Только за прошлый месяц оккупанты выпустили около 7300 снарядов по области, в результате чего погибли 29 человек, среди них 1 ребенок, и ранены 252 взрослых и 3 ребенка.

Так, 20 июля россияне обстреляли поселок Зимовник вблизи Херсона. В результате атаки ранен отец и 17-летний ребенок.

Кроме того, 9 июля российские оккупанты ударили по селу Правдиное в Херсонской области. В результате атаки погиб мальчик, которому был всего год и два месяца.

Также в ночь на 7 июля 2025 года вблизи Берислава оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, в результате чего погиб человек.

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