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Росіяни дроном атакували автомобіль у Нікопольському районі: постраждали люди (фото)

Архівне фото: Росіяни дроном атакували автомобіль у Нікопольському районі (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові сьогодні, 7 лютого, дроном вдарили по Марганецькій громаді в Дніпропетровській області. Унаслідок цієї атаки постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака і Дніпропетровську обласну прокуратуру.

"У Марганецькій громаді ворожий дрон влучив у авто", - йдеться в заяві.

Зазначається, що постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік. 

Фото: Наслідки удару (facebook.com)

"На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Утім, пережитий шок мине нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук", - додав Лисак.

Свіжа інформація

Прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни б'ють по автомобілях

Учора окупанти вже атакували дроном автомобіль у Марганці. Тоді також постраждали двоє людей.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

На початку лютого росіяни обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

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