Росіяни вдарили по Нікополю: постраждало двоє людей, пошкоджено профілакторій
Російська армія сьогодні, 2 лютого, обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Удар по місту
Військові РФ здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь. Було травмовано 34-річного чоловіка та 63-річну жінку.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com)
"Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські будівлі, гараж, газопровід і профілакторій", - йдеться в повідомленні.
Розпочато розслідування
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Обстріли Нікополя
Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.
Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.
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