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Росіяни вдарили по Нікополю: постраждало двоє людей, пошкоджено профілакторій

Нікополь, П'ятниця 02 лютого 2024 19:05
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Росіяни вдарили по Нікополю: постраждало двоє людей, пошкоджено профілакторій Фото: Росіяни вдарили по Нікополю (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 2 лютого, обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Удар по місту

Військові РФ здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь. Було травмовано 34-річного чоловіка та 63-річну жінку.

Росіяни вдарили по Нікополю: постраждало двоє людей, пошкоджено профілакторій

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

"Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарські будівлі, гараж, газопровід і профілакторій", - йдеться в повідомленні.

Розпочато розслідування

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

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