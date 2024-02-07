Россияне дроном атаковали автомобиль в Никопольском районе: пострадали люди (фото)

"В Марганецкой громаде вражеский дрон попал в авто", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадали два человека. 60-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Фото: Последствия удара (facebook.com)

"К счастью, их жизни ничего не угрожает. Впрочем, пережитый шок пройдет нескоро. Враг издевается над мирными. Это не сойдет ему с рук", - добавил Лысак.

Свежая информация

Прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Россияне бьют по автомобилям

Вчера оккупанты уже атаковали дроном автомобиль в Марганце. Тогда также пострадали два человека.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

В начале февраля россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.