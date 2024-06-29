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Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області: є поранений (фото)

Фото: росіяни дроном атакували авто поліцейських у Сумській області (facebook.com/policesumy)
Автор: Наталія Гурковська

У Сумській області росіяни дроном атакували авто поліцейських. Поранення отримав цивільний, який йшов повз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію Сумської області.

"У Сумській області, у Шосткинському районі, під вогнем опинились правоохоронці, які виконували службові обов’язки. Внаслідок прямого влучання службовий автомобіль повністю знищений, поранень зазнав мирний мешканець", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними поліції, у ході виконання службових завдань, поліцейські вийшли з автівки та перебували неподалік, як почули вибух.

"Від прицільного удару FPV-дрона постраждав місцевий житель, який проходив повз. Його негайно шпиталізували до лікарні", - додали у відомстві.

 

 

Обстріли авто поліцейських

Російські війська постійно обстрілюють поліцейські автомобілі в Україні. Окупанти цілеспрямовано ціляться у службовий транспорт правоохоронців.

Не виключено, що загарбники обстріли машин поліцейських, швидкої допомоги та рятувальників використовують як тактику. Добре це видно під час обстрілів Харкова, коли ворог використовує тактику подвійних ударів. Вони відбувалися якраз після приїзду на місце працівників екстрених служб.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що співробітник поліції постраждав під час спроби окупантів атакувати дроном авто правоохоронців у Гуляйполі. На той момент вони евакуювали жінку.

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