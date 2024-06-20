ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Гуляйполі РФ намагалася атакувати авто поліції під час евакуації: постраждав співробітник

Запоріжжя, Четвер 20 червня 2024 15:00
UA EN RU
У Гуляйполі РФ намагалася атакувати авто поліції під час евакуації: постраждав співробітник Фото: росіяни намагались обстріляти авто поліції у Гуляйполі 20 червня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітник поліції постраждав під час спроби окупантів атакувати дроном авто правоохоронців у Гуляйполі. На той момент вони евакуювали жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Дрон-камікадзе вдарив зовсім поруч із броньованим авто евакогрупи", - йдеться у повідомленні.

Окрім поліцейського екіпажу, в транспортному засобі перебувала 61-річна жінка, яка зважилася на виїзд до більш безпечного місця.

"Броня" врятувала їм життя. Один з правоохоронців отримав контузію", - зазначили у поліції.

Обстріли Гуляйполя

Гуляйполе - місто у Запорізькій області, яке російські війська постійно обстрілюють після початку масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року та часткової окупації регіону.

Наприклад, 7 квітня росіяни двічі на день обстріляли Гуляйполе. Так, вранці окупанти вдарили з "Градів", вбивши трьох людей, ще одну людину було поранено. А вже ввечері знову застосували цю зброю. У цьому випадку постраждала подружня пара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України