У Гуляйполі РФ намагалася атакувати авто поліції під час евакуації: постраждав співробітник

Співробітник поліції постраждав під час спроби окупантів атакувати дроном авто правоохоронців у Гуляйполі. На той момент вони евакуювали жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Броня" врятувала їм життя. Один з правоохоронців отримав контузію", - зазначили у поліції.

Окрім поліцейського екіпажу, в транспортному засобі перебувала 61-річна жінка, яка зважилася на виїзд до більш безпечного місця.

"Дрон-камікадзе вдарив зовсім поруч із броньованим авто евакогрупи", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Гуляйполя

Гуляйполе - місто у Запорізькій області, яке російські війська постійно обстрілюють після початку масштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року та часткової окупації регіону.

Наприклад, 7 квітня росіяни двічі на день обстріляли Гуляйполе. Так, вранці окупанти вдарили з "Градів", вбивши трьох людей, ще одну людину було поранено. А вже ввечері знову застосували цю зброю. У цьому випадку постраждала подружня пара.

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