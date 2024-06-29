Россияне дроном атаковали авто полицейских в Сумской области: есть раненый (фото)

В Сумской области россияне дроном атаковали авто полицейских. Ранения получил гражданский, шедший мимо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Сумской области.
"В Сумской области, в Шосткинском районе, под огнем оказались правоохранители, которые выполняли служебные обязанности. В результате прямого попадания служебный автомобиль полностью уничтожен, ранения получил мирный житель", - говорится в сообщении.
Так, по данным полиции, в ходе выполнения служебных задач полицейские вышли из автомобиля и находились неподалеку, когда услышали взрыв.
"От прицельного удара FPV-дрона пострадал проходивший мимо местный житель. Его немедленно госпитализировали в больницу", - добавили в ведомстве.
Российские войска постоянно обстреливают автомобили полиции в Украине. Оккупанты целенаправлено целятся в служебный транспорт правоохранителей.
Не исключено, что захватчики обстрелы машин полицейских, скорой помощи и спасателей используют как тактику. Хорошо это видно при обстрелах Харькова, когда враг использует тактику двойных ударов. Они происходили как раз после приезда на место работников экстренных служб.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что сотрудник полиции пострадал при попытке оккупантов атаковать дроном авто правоохранителей в Гуляйполе. В тот момент они эвакуировали женщину.
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