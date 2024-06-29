Россияне дроном атаковали авто полицейских в Сумской области: есть раненый (фото)

"В Сумской области, в Шосткинском районе, под огнем оказались правоохранители, которые выполняли служебные обязанности. В результате прямого попадания служебный автомобиль полностью уничтожен, ранения получил мирный житель", - говорится в сообщении.

Так, по данным полиции, в ходе выполнения служебных задач полицейские вышли из автомобиля и находились неподалеку, когда услышали взрыв.

"От прицельного удара FPV-дрона пострадал проходивший мимо местный житель. Его немедленно госпитализировали в больницу", - добавили в ведомстве.