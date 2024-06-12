Росіяни дроном атакували авто поліцейських у Херсонській області (фото)

"Російські загарбники вдарили дроном типу «FPV» по автомобілю поліцейських у Нововоронцовці", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху авто знищене вщент, працівники поліції, на щастя, не постраждали.

"Також було пошкоджено розташований поруч торгівельний комплекс", - додали у поліції.

Обстріли поліцейських у Херсонській області

Російські війська постійно атакують поліцейських в Україні, зокрема й у Херсонській області. Причому для регіону такі випадки далеко не рідкість.

Наприклад, у квітні минулого року російські військові вчора атакували співробітників поліції на Херсонщині за допомогою безпілотників. Тоді двоє поліцейських отримали поранення.

Крім того, поліцейські потрапили під ворожий удар у Херсонській області і у березні цього року. Двоє правоохоронців зазнали поранень.