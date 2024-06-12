Россияне дроном атаковали авто полицейских в Херсонской области (фото)

"Российские захватчики ударили дроном типа FPV по автомобилю полицейских в Нововоронцовке", - говорится в сообщении.

В результате взрыва авто уничтожено до основания, сотрудники полиции, к счастью, не пострадали.

"Также был поврежден расположенный рядом торговый комплекс", - добавили в полиции.

Обстрелы полицейских в Херсонской области

Российские войска постоянно атакуют полицейских в Украине, в частности и в Херсонской области. Причем, для региона такие случаи далеко не редкость.

Например, в апреле прошлого года российские военные вчера атаковали сотрудников полиции в Херсонской области с помощью беспилотников. Тогда двое полицейских получили ранения.

Кроме того, полицейские попали под вражеский удар в Херсонской области и в марте этого года. Двое правоохранителей получили ранения.