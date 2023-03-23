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Росіяни з артилерії обстріляли Нікопольський район: постраждав один чоловік

Фото: Росіяни з дронів та артилерії обстріляли Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 березня, російські військові атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав один чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Сьогодні був вкрай напружений день. Агресор знову атакував область з дронів і важкої артилерії. Постраждав чоловік", - заявив Лукашук.

За його словами, було п’ять атак по Нікопольському району. Окупанти обстріляли Червоногригорівську, Мирівську громади та сам Нікополь.

"В місті внаслідок обстрілу постраждав 73-річний чоловік, його шпиталізували. Він в стабільному стані, медики надали пенсіонеру необхідну допомогу. Наразі інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав Лукашук.

Нагадаємо, що у середу, 22 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.

Російські війська сьогодні вночі, 22 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.

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