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Окупанти вночі з артилерії вдарили по Дніпропетровській області

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Середа 22 березня 2023 07:57
Окупанти вночі з артилерії вдарили по Дніпропетровській області Фото: Окупанти вночі з артилерії вдарили по Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 22 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області із ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Протягом ночі росіяни здійснили обстріл населеного пункту Марганецької територіальної громади зі ствольної артилерії. Люди не постраждали. Місця вибухів обстежать фахівці", - йдеться у повідомленні.

За словами Євтушенка, в межах інших територій району ніч пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що 15 березня росіяни обстріляли Марганець у Дніпропетровській області та вбили двох людей.

Також ми писали, що 13 березня російські військові обстріляли три громади Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждало підприємство.

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