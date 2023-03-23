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Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек

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Никопольский район, Четверг 23 марта 2023 20:30
Россияне из артиллерии обстреляли Никопольский район: пострадал один человек Фото: Россияне из дронов и артиллерии обстреляли Никопольский район (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Сегодня был крайне напряженный день. Агрессор снова атаковал область из дронов и тяжелой артиллерии. Пострадал мужчина", - заявил Лукашук.

По его словам, было пять атак по Никопольскому району. Оккупанты обстреляли Красногригорьевскую, Мировскую общины и сам Никополь.

"В городе в результате обстрела пострадал 73-летний мужчина, его госпитализировали. Он в стабильном состоянии, медики предоставили пенсионеру необходимую помощь. Сейчас информация по разрушениям уточняется", - добавил Лукашук.

Напомним, что в среду, 22 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по артиллерии.

Российские войска сегодня ночью, 22 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

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