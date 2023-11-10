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Росіяни дронами-камікадзе атакували Нікополь: є загибла і поранений

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 10 листопада, вдарили дронами по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Дніпропетровську обласну прокуратуру.

"Пообіді ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загинула 67-річна жінка. Також осколкові поранення отримав чоловік 68 років, наразі він ушпиталений.

"Наслідки атак уточнюються", - додав Лисак.

Інформація від правоохоронців

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про початок розслідування після обстрілу армії РФ.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться у заяві.

Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com)

Зазначається, що окрім жертв, правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків, господарських споруд та автомобілів.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Буквально 21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Тоді одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

Також повідомлялося, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.

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