Россияне дронами-камикадзе атаковали Никополь: есть погибшая и раненый

Российские войска сегодня, 10 ноября, ударили дронами по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Днепропетровскую областную прокуратуру.
"После обеда враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибла 67-летняя женщина. Также осколочные ранения получил мужчина 68 лет, сейчас он госпитализирован.
"Последствия атак уточняются", - добавил Лысак.
Днепропетровская областная прокуратура сообщила о начале расследования после обстрела армии РФ.
"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - говорится в заявлении.
Фото: Последствия обстрела (facebook.com)
Отмечается, что кроме жертв, правоохранители зафиксировали повреждения жилых домов, хозяйственных построек и автомобилей.
Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и избивают, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.
Буквально 21 октября русские военные в очередной раз ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Тогда один человек погиб. Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.
Также сообщалось, что 3 ноября войска РФ по артиллерии обстреляли Никопольский район, в результате чего были разрушены и ранены.
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