Росіяни дронами атакували "Пункт незламності" у Херсонській області, є поранені

Російські війська атакували кількома дронами "Пункт незламності" у Херсонській області 23 березня. Троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Стало відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки двох FPV-дронів по пункту незламності у Новоолександрівської громаді", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, до лікарні доставили 74-річну жінку із мінно-вибуховою травмою та пораненням руки.
"А також - 61-річну місцеву жительку з контузією. Серед потрепілих і 54-річний чоловік. В нього медики діагностували мінно-вибухову травму, поранення голови та контузію. Всім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу", - розповіли про стан постраждалих в ОВА.
Наслідки обстрілу "Пункту незламності" у Херсонській області 23 березня (t.me/khersonskaODA)
Окупанти не вперше обстрілюють "Пункти незламності", в тому числі і у Херсонській області. Наприклад, через обстріл "Пункту незламності" в Херсоні у червні минулого року загинули двоє людей, які прийшли за гуманітарною допомогою. Ще двоє отримали поранення.
Крім того, у березні 2023 року, російські окупанти завдали ракетного удару по "Пункту незламності" у Костянтинівці Донецької області. Троє людей, які були переселенцями загинули, ще двоє отримали поранення.
Також у грудні 2022 грудня окупанти обстріляли "Пункт незламності", який розміщувався в місцевій школі в селищі Малотаранівка в передмісті Краматорська.
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