Россияне дронами атаковали "Пункт несокрушимости" в Херсонской области, есть раненые

"Стало известно о трех пострадавших в результате атаки двух FPV-дронов по пункту несокрушимости в Новоалександровской общине", - говорится в сообщении.

В частности, в больницу доставили 74-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и ранением руки.

"А также - 61-летнюю местную жительницу с контузией. Среди пострадавших и 54-летний мужчина. У него медики диагностировали минно-взрывную травму, ранение головы и контузию. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь", - рассказали о состоянии пострадавших в ОВА.

Последствия обстрела "Пункта несокрушимости" в Херсонской области 23 марта (t.me/khersonskaODA)