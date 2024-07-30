Росіяни досягли успіхів у районі Авдіївки, захопили завод у Вовчанську: карти ISW

Згідно з геолокаційними кадрами, війська РФ досягли значних тактичних успіхів у районі Авдіївки, просунулися на південний захід від Донецька, а також повністю захопили агрегатний завод у Вовчанську.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Геолокаційні кадри від 28 липня показують, що ЗСУ завдали удару з безпілотника по великій купі боєприпасів у східній частині Вовчанського агрегатного заводу в центрі Вовчанська. На думку аналітиків, це вказує на те, що росіяни, ймовірно, захопили весь завод. Однак неясно, коли це сталося.

Також протягом 28 та 29 липня бої тривали біля Глибокого та в інших місцях у Вовчанську.

За заявою російського воєнкора, ЗСУ провели чотири контратаки біля Стариці.

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Як пише ISW, 29 липня бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Генштаб повідомив, що 28 та 29 липня війська РФ атакували:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Новоосинове;

на північний захід від Сватового в районі Піщаного;

на захід від Сватового в районі Стельмахівки;

на південний захід від Сватового в районі Новосергіївки;

на північний захід від Кремінної в районі Макіївки, Невського та Новосадового;

та на захід від Кремінної в районі Тернів та Торського.

Один з російських воєнкорів заявив, що бої вздовж лінії Куп'янськ-Сватове нині мають переважно позиційний характер після того, як РФ посилила наступальні операції на цьому напрямку на початку липня 2024 року.

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У понеділок, 29 липня, російські сили продовжили обмежені наступальні операції на напрямі Сіверська, але не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни безуспішно атакували:

на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверска в районі Спірного та Івано-Дар'ївки;

на південь від Сіверська в районі Переїзного.

Військори РФ продовжували стверджувати, що росіяни просуваються у східній частині Часового Яру. Декілька російських джерел стверджували, що російські сили, зокрема підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії, прорвали частини української лінії оборони вздовж каналу Сіверський-Донець Донбас, який проходить через східну частину Часового Яру. За їхніми заявами, росіяни нібито увійшли та зміцнюють нові позиції у мікрорайонах Новий та Жовтневий (як у східній частині Часового Яру, так і на захід від каналу).

Один блогер стверджував, що російські війська витіснили українські війська з їхніх позицій у лісовому масиві Орлово (на північ від Жовтневого мікрорайону), але ISW поки не спостерігав візуального підтвердження дій російських військ у цій лісовій місцевості.

Інший воєнкор опублікував карти, які передбачають, що російські війська контролюють більшу частину лісового масиву Орлово, але зазначив, що сили РФ ще не перетнули акваторію каналу Сіверський-Донець Донбас і увійшли лише до східної частини Часового Яру в районах, де канал проходить під землею.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог провів наземні атаки:

на північний схід від Часового Яру в районі Васюківки, Григорівки, Богданівки та Дубово-Васильівки;

на схід від Часового Яру в районі Івановського;

та на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки.

29 липня війська РФ підтримували високу частоту атак на Торецькому напрямку та, як повідомляється, просунулися в деяких районах.

За твердженнями російських воєнкорів, росіяни продовжували атакувати і просуватися в південно-західній частині Нью-Йорка, південному заході Юрівки, в Залізному та Північному.

Тим часом український генштаб також повідомив, що російські війська атакували у районі Торецька, Нью-Йорка, Північного та Залізного. У відомстві також зазначили, що росіяни завдають ударів по Торецьку за допомогою керованих плануючих бомб.

Російські війська нещодавно досягли значних тактичних успіхів на північний захід від Авдіївки на тлі інтенсивних зусиль, що продовжуються, з просування та проведення обмеженого тактичного оточення українських військ на Покровському напрямку.

Геолокаційні кадри від 29 липня показують, що війська РФ утримують позиції у західній частині Новоселівки Першої, підтверджуючи, що росіяни нещодавно захопили весь населений пункт.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 29 липня, показують, що окупанти нещодавно просунулися.

до вітрозахисної смуги на захід від Вовчого;

на захід від Лозоватського;

і на південь від Нетайлово.

Міноборони РФ заявило, що елементи Центрального угруповання військ Росії захопили Вовче, що узгоджується з контролем ISW оцінки місцевості у цьому районі.

Декілька російських джерел заявили, що російські війська захопили більше половини Веселого і рухаються до Новогродівки та Селидово (великі та більш укріплені населені пункти приблизно за 12 кілометрів на захід від нинішньої лінії фронту).

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 липня, показують, що війська РФ просунулися до вітрозахисної смуги на полях на південь від Костянтинівки (на південний захід від Донецька).

Воєнкори РФ додатково заявили, що росіяни просунулися до західних околиць і в межах північної Красногорівки, хоча ISW поки не спостерігав, щоб російські сили діяли так далеко в межах західної чи північної Красногорівки.

Генштаб ЗСУ у свою чергу повідомив про продовження безуспішних російських атак у районі Красногорівки та Георгіївки, на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного, а також у напрямку Антонівки.

Також 29 липня ворог продовжив обмежені наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досяг жодних підтверджених успіхів.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наземні атаки противника в районі Великої Новосілки.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області точилися позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту не було.

28 та 29 липня позиційні бої тривали:

біля Роботино;

на північний схід від Роботино біля Гуляйполя та Малої Токмачки;

на схід від Роботино біля Вербового;

на північ від Роботино біля Новоданилівки;

на північний захід від Роботино біля Новоандріївки.

Також ISW повідомили, що 28 та 29 липня позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області та на островах річки Дніпро.