Росіяни досягли часткового успіху біля Бахмута, а ЗСУ знищили три ворожих склади, - Генштаб

Протягом 29 березня росіяни завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснили 4 обстріли з РСЗВ. Зокрема, через авіаційний удар по інфраструктурі Берислава отримали поранення цивільні люди, також пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та Білогорівка. Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формувань наступальних угруповань противника не зафіксовано. Загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом середи росіяни обстріляли райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також райони населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове у Харківській області.

суттєвих змін немає, ознак формувань наступальних угруповань противника не зафіксовано. Загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом середи росіяни обстріляли райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також райони населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове у Харківській області. На Лиманському напрямку протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Під артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них - Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ у Донецькій області.

протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Під артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них - Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ у Донецькій області. На Бахмутському напрямку загарбники продовжують штурмові дії міста Бахмут та мають частковий успіх. При цьому українські військові мужньо тримають місто та відбивають численні ворожі атаки. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляли Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області.

загарбники продовжують штурмові дії міста Бахмут та мають частковий успіх. При цьому українські військові мужньо тримають місто та відбивають численні ворожі атаки. Протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляли Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках окупанти вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мав. Обстрілювали населені пункти, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

окупанти вели наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мав. Обстрілювали населені пункти, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку загарбники атакували райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка у Донецькій області.

загарбники атакували райони населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка у Донецькій області. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести обороні дії. Обстріляли населені пункти Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне, Запорізької області; Веселе, Берислав, Козацьке, Зеленівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та Херсон.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога. Підрозділи Повітряних Сил також знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Наші ракетники та артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів противника.