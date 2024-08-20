Россияне до сих пор не сформировали "власть" в оккупированных селах Украины, - ЦНС

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более 2,5 лет. Однако за это время россияне до сих пор не смогли сформировать так называемую "власть" в оккупированных селах украинского государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

"Враг после 2,5 лет оккупации до сих пор не смог сформировать оккупационную ячейку в селах на временно захваченных территориях", - говорится в сообщении.

Чтобы покрыть дефицит коллаборантов, россияне запустили конкурс "лидеры села", за участие в котором обещают деньги. Цель конкурса - найти предателей, которые согласятся работать в оккупационных администрациях.

Однако пока количество заявок на участие в конкурсе неудовлетворительно, поскольку местное население в подавляющем большинстве не желает сотрудничать с врагом.

"Именно поэтому россияне даже скрывают участников конкурса, ведь участие в нем - это подтверждение коллаборационизма", - резюмировали в ЦНС.