Росіяни не допустили МАГАТЕ до навчального центру ЗАЕС після нібито атаки дрона

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) не отримали доступ до навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції який нібито був атакований безпілотником 13 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз МАГАТЕ.

Як повідомляється, російські окупанти ще 13 липня заявили про атаку дрона, в результаті якої нібито було пошкоджено дах навчального центру. Однак експертам МАГАТЕ цього не показали.

"Команді не було надано доступу для оцінки пошкоджень навчального центру, розташованого за межами периметра об'єкта, посилаючись на проблеми безпеки", - зазначили в МАГАТЕ.

Також повідомляється, що пожежу, яка виникла поблизу Енергодара та ЗАЕС 19 липня, ліквідували сили окупаційної влади, не створюючи загрози ядерній безпеці. Про це інформували представники станції.

Міжнародні спостерігачі, які перебувають на ЗАЕС, щодня чують звуки обстрілів, вибухів та стрілянини. Станція наразі підключена лише до однієї лінії живлення.