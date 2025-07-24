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Россияне не допустили МАГАТЭ в учебный центр ЗАЭС после якобы атаки дрона

Четверг 24 июля 2025 21:37
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Россияне не допустили МАГАТЭ в учебный центр ЗАЭС после якобы атаки дрона Фото: россияне не допустили МАГАТЭ в учебный центр ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не получили доступ к учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции который якобы был атакован беспилотником 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз МАГАТЭ.

Как сообщается, российские оккупанты еще 13 июля заявили об атаке дрона, в результате которой якобы была повреждена крыша учебного центра. Однако экспертам МАГАТЭ этого не показали.

"Команде не был предоставлен доступ для оценки повреждений учебного центра, расположенного за пределами периметра объекта, ссылаясь на проблемы безопасности", - отметили в МАГАТЭ.

Также сообщается, что пожар, который возник вблизи Энергодара и ЗАЭС 19 июля, ликвидировали силы оккупационных властей, не создавая угрозы ядерной безопасности. Об этом информировали представители станции.

Международные наблюдатели, которые находятся на ЗАЭС, ежедневно слышат звуки обстрелов, взрывов и стрельбы. Станция пока подключена только к одной линии питания.

Ситуация на Запорожской АЭС

Напомним, Запорожскую атомную электростанцию российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину.

С тех пор оккупанты систематически нарушают нормы безопасной эксплуатации ядерного объекта, что создает постоянную угрозу техногенной катастрофы. На территории станции они разместили военную технику и личный состав.

Во время последнего визита в Киев гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными на фоне усиленных российских воздушных атак.

Недавно инспекторы МАГАТЭ зафиксировали сотни выстрелов возле энергоблоков Запорожской АЭС. Гросси заявил о неприемлемой военной активности.

Также 19 июля в районе ЗАЭС зафиксировали столб дыма. Как сообщалось, оно возникло из-за лесного пожара, угроз ядерной безопасности не было.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
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