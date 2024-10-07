Росіяни за допомогою дронів замінували декілька ділянок Харківської області

Агрегатний завод у Вовчанську

У вересні українські військові витіснили російські сили з агрегатного заводу у Вовчанську. Операцію проведено ГУР за участю бійців Російського добровольчого корпусу, а контроль над заводом було передано Нацгвардії.

На заводі у полон було захоплено декілька десятків росіян, яких залишило російське командування.

Після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську ситуація залишається вкрай напруженою через постійні спроби російських військ атакувати об'єкт.

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