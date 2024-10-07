Россияне с помощью дронов заминировали несколько участков Харьковской области

В частности, в районе населенного пункта Глубокое, противник основные усилия сосредоточил на контроле воздушной обстановки. Это делается с целью оповещения личного состава о применении дронов Силами обороны Украины.

Также неподалеку Лукьянцев враг в ночное время с помощью дронов дистанционно заминировал участки местности противопехотными минами.

Также в районе населенного пункта Тихое враг осуществил перемещение личного состава на передовых позициях.

"В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью дронов, восстанавливает систему связи, осуществляет мероприятия логистического обеспечения. Применил ТОС-1А по районам города", - сказано в сообщении.