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Росіяни допитують на поліграфі українців, які виїжджають в Крим з окупованих територій

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П'ятниця 14 липня 2023 15:42
Росіяни допитують на поліграфі українців, які виїжджають в Крим з окупованих територій Фото: росіяни перевіряють українців на поліграфі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові проводять перевірку на поліграфі громадянам України, які намагаються виїхати у Крим з окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Як розповіли у відомстві, росіяни використовують поліграф для вибіркових допитів українців. Зазвичай це стосується громадян, які перетинають адміністративну межу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю.

У ЦНС зазначили, що громадян України, які викликають підозри в окупантів, виводять в окреме приміщення для допиту. Зокрема, це нерідко стосується українців, що не отримували "російський паспорт".

Українці в окупації

Мирні мешканці, які залишилися в окупованих населених пунктах, здебільшого не підтримують російських загарбників, чинять їм спротив та активно підтримують українську сторону.

Зокрема, активне населення допомагає українським військовим із завданням ударів по скупченнях російських військових, їхньої техніки та складах боєприпасів.

Проте є й ті, хто перейшов на бік окупантів. Вони можуть повідомляти росіянам про переміщення українських військ та техніки, коригувати ракетні удари чи "здавати" адреси українських партизанів.

Зокрема російські військові почали таємно встановлювати шпигунське програмне забезпечення на смартфонах українців, які перетинають кордон з Росією.

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