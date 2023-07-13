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Окупанти встановлюють шпигунські програми на телефони українців, які в’їжджають до РФ, - ЦНС

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Четвер 13 липня 2023 16:47
Окупанти встановлюють шпигунські програми на телефони українців, які в’їжджають до РФ, - ЦНС Фото: росіяни таємно встановлюють шпигунські програми на телефони українців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові таємно встановлюють шпигунське програмне забезпечення на смартфонах українців, які перетинають кордон з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦНС.

Як розповіли у відомстві, вищезгадане ПЗ дозволяє віддалено керувати пристроєм. Воно також дозволяє отримати доступ до його геолокації та файлів.

"Випадки встановлення були зафіксовані в тому числі й на смартфонах українців, які в'їжджали до РФ з країн Європейського Союзу", - сказано у повідомленні.

Українці в окупації

Мирні мешканці, які залишилися в окупованих населених пунктах, здебільшого не підтримують російських загарбників, чинять їм спротив та активно підтримують українську сторону.

Зокрема, активне населення допомагає українським військовим із завданням ударів по скупченнях російських військових, їхньої техніки та складах боєприпасів.

Проте є й ті, хто перейшов на бік окупантів. Вони можуть повідомляти росіянам про переміщення українських військ та техніки, коригувати ракетні удари чи "здавати" адреси українських партизанів.

Зеленський зазначав, що усі, хто допомагає росіянам знищувати життя, заслуговує на максимальне покарання, та має відповідати перед усім міжнародним співтовариством.

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