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Россияне допрашивают на полиграфе украинцев, выезжающих в Крым с оккупированных территорий

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 15:42
Россияне допрашивают на полиграфе украинцев, выезжающих в Крым с оккупированных территорий Фото: россияне проверяют украинцев на полиграфе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные проводят проверку на полиграфе гражданам Украины, пытающимся выехать в Крым из оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наЦНС.

Как рассказали в ведомстве, россияне используют полиграф для выборочных допросов украинцев. Обычно это касается граждан, пересекающих административную границу между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью.

В ЦНС отметили, что граждан Украины, вызывающих подозрения у оккупантов, выводят в отдельное помещение для допроса. В частности, это часто касается украинцев, не получавших "российский паспорт".

Украинцы в оккупации

Мирные жители, оставшиеся в оккупированных населенных пунктах, в большинстве своем не поддерживают российских захватчиков, сопротивляются им и активно поддерживают украинскую сторону.

В частности, активное население помогает украинским военным с нанесением ударов по скоплениям российских военных, их технике и складам боеприпасов.

Однако есть и те, кто перешел на сторону оккупантов. Они могут сообщать россиянам о перемещении украинских войск и техники, корректировать ракетные удары или сдавать адреса украинских партизан.

В частности, российские военные начали тайно устанавливать шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, пересекающих границу с Россией.

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