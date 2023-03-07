ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне за сутки выпустили по Херсонской области более 300 снарядов: четверо пострадали

Новина українською →
Херсон, Вторник 07 марта 2023 08:20
Россияне за сутки выпустили по Херсонской области более 300 снарядов: четверо пострадали Фото: оккупанты 6 марта 65 раз обстреляли Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты за минувшие сутки выпустили по Херсонской области 354 снаряда. В результате атак врага ранения получили четыре мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.

Всего за минувшие сутки россияне 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг применил тяжелую артиллерию и "Грады".

Херсон попал под обстрел трижды, 18 российских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя Херсонской области.

Напомним, под Херсоном украинские защитники уничтожили три лодки с враждебными диверсионно-разведывательными группами.

Также отметим, что 5 марта оккупанты ударили по селу Понятовка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли три человека - женщина и двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область Война в Украине
NEWS
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти