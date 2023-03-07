Россияне за сутки выпустили по Херсонской области более 300 снарядов: четверо пострадали

Российские оккупанты за минувшие сутки выпустили по Херсонской области 354 снаряда. В результате атак врага ранения получили четыре мирных жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина в Telegram.

Херсон попал под обстрел трижды, 18 российских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Всего за минувшие сутки россияне 65 раз обстреляли территорию Херсонской области. Враг применил тяжелую артиллерию и "Грады".

Напомним, под Херсоном украинские защитники уничтожили три лодки с враждебными диверсионно-разведывательными группами.

Также отметим, что 5 марта оккупанты ударили по селу Понятовка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли три человека - женщина и двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.