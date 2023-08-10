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Росіяни за добу вбили трьох людей у Донецькій області, 10 дістали поранення, - ОВА

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Донецька область, Четвер 10 серпня 2023 16:29
Росіяни за добу вбили трьох людей у Донецькій області, 10 дістали поранення, - ОВА Фото: Глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська за останню добу обстріляли близько десяти населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожих атак загинуло три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

Ситуація на напрямках

  • На Волноваському напрямку росіяни тричі обстріляли з артилерії Богоявленку і 23 рази Вугледар;
  • На Горлівському напрямку, у Торецькій громаді від обстрілів вигоріла суха трава на полі 4 га;
  • На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Званівці і будинок у Сіверську.

Жертви обстрілів РФ

За словами Кириленка, 2 людини загинули у Зарічному Лиманської громади. Також у Часовоярській громаді 1 людина загинула, пошкоджено 2 будинки і 2 промислові споруди.

Фото: Наслідки обстрілів (deepstatemap.live)

"У Миколаївці Костянтинівської громади поранено 1 людину", - йдеться у заяві.

Глава області додав, що 1 людина була поранена у Курахівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Красногорівки. За останню добу загалом було поранено 10 людей.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Під час нещодавнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

Окупанти позавчора атакували місто Покровськ. Внаслідок цього загинуло дев'ять осіб, ще 82 людини зазнали поранень.

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