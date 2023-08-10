Россияне за сутки убили трех человек в Донецкой области, 10 получили ранения, - ОВА

Российские войска за последние сутки обстреляли около десяти населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Ситуация на направлениях

На Волновахском направлении россияне трижды обстреляли из артиллерии Богоявленку и 23 раза Угледар;

На Горловском направлении, в Торецкой громаде от обстрелов выгорела сухая трава на поле 4 га;

На Лисичанском направлении поврежден дом в Звановке и дом в Северске.

Жертвы обстрелов РФ

По словам Кириленко, 2 человека погибли в Заречном Лиманской громады. Также в Часовоярской громаде 1 человек погиб, повреждены 2 дома и 2 промышленных сооружения.

Фото: Последствия обстрелов (deepstatemap.live)

"В Николаевке Константиновской громады ранен 1 человек", - говорится в заявлении.

Глава области добавил, что 1 человек был ранен в Кураховке. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки и Красногоровки. За последние сутки всего было ранено 10 человек.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами. Именно поэтому людей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

В ходе недавнего заседания Координационного штаба было принято решение расширить принудительную эвакуацию детей в регионе. Список был дополнен еще 9 населенными пунктами.

Оккупанты позавчера атаковали город Покровск. В результате погибли девять человек, еще 82 человека получили ранения.