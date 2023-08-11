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Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще дев'ятьох поранено, - ОВА

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Донецька область, П'ятниця 11 серпня 2023 15:26
Росіяни за добу вбили одного жителя Донецької області, ще дев'ятьох поранено, - ОВА Фото: Наслідки обстрілу Донецької області (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області, за добу від ворожих атак загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

Ситуація з обстрілами на напрямках фронту

  • На Волноваському напрямку під вогнем артилерії і "Градів" Богоявленка, 22 рази росіяни обстріляли Вугледар;
  • На Донецькому напрямку була двічі обстріляна Курахівська громада, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади;
  • На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки;
  • На Лисичанському напрямку у Званівці зруйновано 4 будинки, пошкоджено ще 17. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 3 будинки.

Жертви та постраждалі внаслідок атак РФ

Зазначається, що 1 людина загинула в Єлизаветівці Мар'їнської громади. Також було поранено дитину в Клебан-Бику Іллінівської громади.

Фото: Наслідки обстрілу Донецької області (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Також глава області повідомив, що Торецька громада зазнала численних обстрілів та авіаударів: у Торецьку поранено 6 людей, пошкоджено 35 будинків, 4 адмінбудівлі та 2 інфраструктурні об'єкти.

"У Південному поранено 2 людини; у Залізному пошкоджено 15 будинків", - написав Кириленко.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Окупанти нещодавно атакували місто Покровськ. Внаслідок цього загинуло дев'ять осіб, ще 82 людини зазнали поранень.

Також вчора повідомлялось, що росіяни завдали кілька авіаударів по Торецьку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.

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