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Росіяни авіабомбами атакували Торецьк в Донецькій області: є поранені

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Торецьк, Четвер 10 серпня 2023 18:54
Росіяни авіабомбами атакували Торецьк в Донецькій області: є поранені Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Війська РФ сьогодні, 10 серпня, завдали кілька авіаударів по Торецьку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Окупанти обстріляли місто Торецьк, ймовірно, з використанням мінометів та трьох авіабомб. О 10:40 унаслідок вибуху отримав тілесні ушкодження 47-річний чоловік, який пересувався вулицею на велосипеді.

Вже через годину місто знову зазнало обстрілу. Цього разу уламками снаряда поранило ще одного чоловіка 59 років - він перебував на вулиці біля автомобіля.

Росіяни обстріляли Торецьк ще й після обіду

Зазначається, що о 14:15 від чергової атаки держави-агресора дістали осколкові поранення четверо жінок віком від 53 до 73 років.

"Двоє отримали тілесні ушкодження вдома, ще дві - у середмісті. Одну з постраждалих з травмою голови доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - повідомили у прокуратурі.

Фото: Наслідки обстрілу Торецька (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Загалом, внаслідок ворожих атак пошкоджено житлові будинки, два автомобілі, дві адміністративні будівлі, торговельні об’єкти та котельню.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами. Саме тому людей закликають евакуюватись у більш безпечні регіони України.

Під час нещодавнього засідання Координаційного штабу було прийнято рішення розширити примусову евакуацію дітей в регіоні. Список було доповнено ще 9 населеними пунктами.

Окупанти позавчора атакували місто Покровськ. Внаслідок цього загинуло дев'ять осіб, ще 82 людини зазнали поранень.

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