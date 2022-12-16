Росіяни за добу вбили 7 людей у Донецькій області, ще 7 поранені

На ранок п’ятниці, 16 грудня, за добу російські окупанти вбили 7 жителів Донецької області. Ще стільки ж дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 15 грудня стало відомо про 7 мирних жителів Донецької області, убитих росіянами: 2 - у Бахмуті, 2 - у Нью-Йорку, 1 - у Часовому Яру, 1 - у Білій Горі та 1 - у Роздолівці", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, ще 7 людей отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1264 людей, ще 2749 поранені.