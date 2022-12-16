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Россияне за сутки убили 7 людей в Донецкой области, еще 7 ранены

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Донбасс, Пятница 16 декабря 2022 08:24
Россияне за сутки убили 7 людей в Донецкой области, еще 7 ранены Фото: россияне за сутки убили 7 людей в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро пятницы, 16 декабря, за сутки российские оккупанты убили 7 жителей Донецкой области. Еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 15 декабря стало известно о 7 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 2 - в Бахмуте, 2 - в Нью-Йорке, 1 - в Часовом Яру, 1 - в Белой Горе и 1 - в Раздоловке", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, еще 7 человек получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1264 людей, еще 2749 ранены.

Как сообщалось, в ходе наступательных операций ВСУ удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области.

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