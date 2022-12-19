Росіяни за добу вбили 3 людей у Донецькій області, ще 4 поранені

На ранок понеділка, 19 грудня, за добу російські окупанти вбили 3 мешканців Донецької області. Ще 4 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1268 людей, ще 2757 поранені.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За словами Кириленка, ще 4 людини отримали поранення. Усі четверо - з Бахмута.

"За 18 грудня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області: 2 - у Бахмуті та 1 - у Торському", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію із двох кварталів Бахмута.

При цьому президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в Бахмуті, заявив, що росіяни хочуть залишити на Донбасі лише руїни та вирви.

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