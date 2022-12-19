ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне за сутки убили 3 человека в Донецкой области, еще 4 ранены

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 19 декабря 2022 08:27
Россияне за сутки убили 3 человека в Донецкой области, еще 4 ранены Фото: больше всего жертв и раненых за сутки в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро понедельника, 19 декабря, за сутки российские оккупанты убили 3 жителей Донецкой области. Еще 4 человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 - в Бахмуте и 1 - в Торском", - говорится в сообщении.

По словам Кириленко, еще 4 человека получили ранения. Все четверо - из Бахмута.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1268 человек, еще 2757 ранены.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в Бахмуте, заявил, что россияне хотят оставить на Донбассе только руины и воронки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Обстріл Взрыв
NEWS
ВСУ выбили оккупантов с позиций под Бахмутом: новые карты боев
ВСУ выбили оккупантов с позиций под Бахмутом: новые карты боев
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах