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Росіяни за добу понад 80 разів обстріляли Херсон та область: є руйнування та поранені

Фото: росіяни за добу понад 80 разів обстріляли Херсон та область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби, 17 січня, 83 рази обстріляли Херсон і область. Внаслідок атак є руйнування та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

За даними ОВА, для атак російські загарбники використовували реактивні системи залпового вогню, міномети, танки та безпілотники.

Херсон окупанти атакували 26 разів. Під удар потрапили житлові квартали міста та об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російська армія обстріляла підприємство критичної інфраструктури у Херсоні. Снаряди пошкодили адмінбудівлі, машинний та актовий зали, а також кисневу станцію.

Також повідомлялося, що 16 січня ворог обстріляв територію Херсонської області 102 рази.

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ХерсонВійна в Україні